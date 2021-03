Gwyneth Paltrow: "Ich wollte mich nie scheiden lassen"

Im März 2014 gaben Schauspielerin Gwyneth Paltrow und Coldplay-Frontman Chris Martin nach elf Ehe-Jahren die Trennung bekannt. 2016 wurde das Paar dann offiziell geschieden.

Doch das wäre nie der Plan gewesen, gab die 48-Jährige nun im Podcast von Anna Faris ("Unqualified") bekannt: "Ich habe so viel aus etwas gelernt, was ich am wenigsten auf der Welt wollte. Ich wollte nie geschieden werden", erklärte Paltrow. Nicht mit dem Vater ihrer Kinder verheiratet zu sein, sei etwas, das sie "in der Theorie" nie vorgehabt hätte.