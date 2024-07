Durch Halle Berrys Rückzug muss Kim Kardashian (43) auf eine hochkarätige Kollegin verzichten. Die Reality-TV-Ikone und geprüfte Juristin spielt die Hauptrolle in "All's Fair". In dem Projekt geht es um eine Anwaltskanzlei in Los Angeles, die ausschließlich aus Frauen zusammengesetzt ist. Kardashian kann immerhin noch auf Schauspielveteranin Glenn Close (77) setzen, deren Einstieg parallel zu dem von Halle Berry verkündet wurde.

Halle Berry: Doch nicht die erste Serienrolle seit zehn Jahren

Für Halle Berry wäre "All's Fair" die erste regelmäßige Serienrolle seit "Extant" gewesen. In der Mystery verkörperte die Oscargewinnerin von 2014 bis 2015 in zwei Staffeln eine Astronautin, die nach einer Weltraummission unerklärlicherweise schwanger ist.

Fans von Halle Berry können sich aber mit zwei neuen Filmen trösten. Am 16. August startet bei Netflix "The Union". In der Actionkomödie spielt Berry eine Agentin, die ihre von Mark Wahlberg verkörperte Jugendliebe für eine geheime Mission rekrutiert. Der Horrorfilm "Never Let Go" soll am 26. September in die Kinos kommen.