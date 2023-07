Hape Kerkeling klagt über "homophobe Atmosphäre" in Berlin

Der Entertainer Hape Kerkeling (58) hat sich in der ZDF-Talkshow "maybrit illner" am 20. Juli besorgt über bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland gezeigt. "Die Atmosphäre ist deutlich homophober geworden", erzählt Kerkeling zum Beispiel auf die Frage der Moderatorin, warum er vor einiger Zeit mit seinem Mann von Berlin nach Bonn gezogen sei. So habe er "manchmal das Gefühl, dass wir in einer ähnlichen Zeit leben wie in der Weimarer Republik".

Auch damals habe es zunächst Fortschritt gegeben: "Es war kein Problem, transgender zu sein. Es gab die erste Geschlechtsumwandlung. Alles das war völlig unproblematisch." Und dann übernahmen die Nationalsozialisten die Macht und rissen sämtliche Entwicklungen ein. Nun käme es ihm so vor, als wären wir am Vorabend von etwas, das er nicht dringend erleben möchte. So habe er schweren Herzens Berlin verlassen, was er bis heute nicht bereut habe.