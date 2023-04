Harry Styles kann nicht nur singen, sondern ist auch ein ernstzunehmender Schauspieler: das hat er zunächst in kleineren Rollen im Weltkriegs-Drama "Dunkirk" oder der Post-Credit-Szene des MCU-Blockbusters "Eternals" bewiesen.

Eine erste Hauptrolle übernahm er dann in dem auf Hochglanz getrimmten Mystery-Thriller "Don't Worry Darlin" an der Seite von Florence Pugh und machte seine Sache ausgezeichnet, obwohl der Film selbst nicht wirklich überzeugen kann.

Außerdem hätte der Popstar auch fast eine Rolle in einem anderen prestigeträchtigen Projekt an Land gezogen. Immerhin hat Disney eine Realverfilmung des Animations-Klassikers "Arielle" in Auftrag gegeben, bei der Styles zunächst für Prinz Erik vorgesehen war.