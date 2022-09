"Arielle: Die Meerjungfrau": Trailer zur Disney-Realverfilmung

Kontroverse um diversen Cast

Die Hauptrolle wird von Halle Bailey gespielt. Die 22-Jährige ist ein Multitalent und war bereits mehrmals in kleineren in Kino- und TV-Rollen zu sehen. Ihr größtes Talent scheint jedoch in der Musik zu liegen. Sie ist als Sängerin bei Beyoncé Knowls Parkwood Entertainment unter Vertrag und hat bereits zwei Solo-Alben veröffentlicht.

Ihre Besetzung sorgte jedoch auch für Kontroverse, da sich Arielle-Fans auf Twitter beschwerten, dass die Hauptrolle mit einer Schwarzen Frau besetzt wurde. In einem "Variety"-Interview reagierte die Schauspielerin auf die Angriffe und sagte, dass sie vor allem von ihrer Familie unterstützt wurde. "Es war inspirierend die ermutigenden Worte meiner Großeltern zu hören. Sie sagten: 'Du verstehst nicht, wie wichtig das für unsere Community ist, für alle Braunen und Schwarzen Mädchen da draußen, die sich in dir wiedererkennen werden.' Eine Schwarze Arielle hätte auch so viel für mein Selbstwertgefühl getan und mir geholfen an mich zu glauben."

Neben Bailey werden Jonah Hauer-King als Prinz Erich, Javier Bardem als König Triton und Melissa McCarthy als Unterwasserhexe Ursula zu sehen sein.

"Arielle: Die Meerjungfrau" erscheint im Mai 2023.