Heard vs. Depp: Was bedeutet das Urteil für ihre Karriere?

Zurück zu alter Strahlkraft?

Durch die schweren Vorwürfe seiner Ex-Frau soll Depp lukrative Angebote in Hollywood verloren haben. Etwa seine Paraderolle als Pirat Jack Sparrow in der "Fluch der Karibik"-Reihe sowie seinen Part als Schurke Grindelwald im "Harry Potter"-Ableger "Phantastische Tierwesen". Nach dem Urteilsspruch wolle Depp nun wieder an seine glorreichen Zeiten anknüpfen - und das nicht ausschließlich in der Traumfabrik.

So plane er Berichten zufolge auch seine Musikkarriere neues Leben einzuhauchen. Sogar noch in diesem Jahr werde ein gemeinsames Album mit Rock-Gitarrist Jeff Beck (77) erscheinen, schreibt "Daily Mail". So etwas Konkretes gibt es im Hollywood-Business noch nicht zu vermelden. Es wird sich erst zeigen müssen, ob die Filmstudios dank des Urteils und trotz der Enthüllungen wieder erpicht darauf sind, Depp zeitnah Angebote zu schicken.

Die Filmkarriere von Amber Heard mag im direkten Vergleich deutlich überschaubarer sein, auch sie ist aber schon seit rund 18 Jahren im Geschäft. Den größten Erfolg feierte sie erst 2018 dank des DC-Streifens "Aquaman", auch in Teil zwei der Comic-Verfilmung, der 2023 ins Kino kommen soll, wird sie wieder die Figur Mera verkörpern. Mit Ausnahme dieses Blockbusters ist aber auch ihr Terminkalender recht leer. Ein Independent-Film namens "In The Fire" befindet sich laut Branchenseite "IMDB" in der Postproduktion, ein weiterer ("Run Away with Me") in der frühen Planungsphase.