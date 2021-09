Neuer "Fluch der Karibik" ohne Depp? Fans sind empört

Kann es einen neuen "Fluch der Karibik"- aka. "Pirates of the Carribean"-Film ohne Johnny Depp als Captain Sparrow geben? Produzenten wären für ein solches Projekt durchaus zu haben, doch die Fans lassen in diesem Punkt nicht mit sich spaßen und verkünden ein klares "Nein".

Weniger Rollen für Depp

2017 haben wir Depp in seiner Parade-Piraten-Rolle mit "Salazars Rache" das letzte Mal zu sehen bekommen und da der Schauspieler im Zuge des verlorenen "Sun"-Gerichts-Prozesses gegen seine Ex-Frau Amber Heard derzeit von Hollywood gemieden wird, stehen die Chancen auf ein Piraten-Revival bei Walt Disney sehr schlecht.

Immerhin darf Depp aus demselben Grund auch nicht mehr an Rowlings "Tierwesen"-Reihe bei Warner Bros. mitwirken und wurde durch Mads Mikkelsen ersetzt.