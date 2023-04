Anime-Prequel schon 2024 im Kino

Die ursprüngliche "Herr der Ringe"-Trilogie (2001-2003) besitzt bis heute Legenden-Status. Die drei Filme spielten weltweit insgesamt 2,9 Milliarden Dollar (ca. 2,6 Milliarden Euro) an den Kinokassen ein und wurden mit insgesamt 17 Oscars ausgezeichnet. Im Februar haben das Filmstudio Warner Bros. und dessen Tochterfirma New Line Cinema neue "Herr der Ringe"-Kinofilme angekündigt. Im April 2024 wird etwa das Anime-Prequel "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" in den Kinos erscheinen.