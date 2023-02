Zum Drehbuch

Zudem fungiert bei dem Projekt die oscarprämierte "Herr der Ringe"-Drehbuchautorin Philippa Boyens (61) als Beraterin und ausführende Produzentin. Boyens' Tochter Phoebe Gittins schreibt am Drehbuch mit. Ebenfalls hinter den Kulissen beteiligt ist Illustrator Alan Lee (75), der bereits etliche Tolkien-Bücher illustriert hat, und für seine Arbeit am Trilogie-Abschluss "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" (2003) mit einem Oscar für das "Beste Szenenbild" ausgezeichnet wurde.

"The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" soll dabei ein waschechter Anime-Film werden. So war Regisseur Kamiyama zuvor bereits an den Anime-Serien "Ghost in the Shell: Stand Alone Complex" (2002-2005) und "Blade Runner: Black Lotus" (seit 2021) beteiligt. Die Co-Drehbuchautoren Gittins, Will Matthews und Jeffrey Addiss arbeiteten indes auch schon an der Netflix-Serie "Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands" (2019) mit.