Diese SchauspielerInnen sind fremdgegangen

Die Szene in der romantischen Komödie "Love Actually", in der Emma Thompson entdeckt, dass sie von ihrem Film-Partner Alan Rickman hintergangen wird, verdient einen Oscar. Jährlich treibt sie uns Tränen in die Augen, weil Thompson ihre Rolle so überzeugend spielt.

Und das kommt nicht von ungefähr: Die Schauspielerin erzählte bei einer Veranstaltung, dass sie etwas ähnliches erlebt habe. Ihr Herz wurde von ihrem damaligen Ehemann Kenneth Branagh gebrochen, er ging 1994 eine Affäre mit Helena Bonham Carter ein.