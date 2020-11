Kristen Stewart spricht über ihr Diana-Biopic

Emotionaler Bezug dank Netflix-Serie

Diana-Darstellerin Stewart war erst sieben Jahre alt als Lady Di in einem tragischen Autounfall zu Tode kam. "Es ist alles sehr schnell gegangen. Ich war sehr jung und wusste nicht, was los war. Es ist schwer, sich dabei nicht betroffen zu fühlen. Sie war so jung.", erzählte sie in einem Interview mit Jimmy Kimmel.

In einem anderen Interview mit "The Wrap", sprach sie über das Portrait von Diana in der neuen Staffel von "The Crown“: "Ich bin sehr glücklich, 'The Crown' als Referenzpunkt zu haben, weil ich eine emotionale Verbindung zu den Charakteren aufbauen kann. Ich habe dadurch bereits echte Gefühle für die Figuren entwickeln können, das spricht für die Qualität der Serie", sagte Stewart.

Während die vierte Staffel der Netflix-Serie im Jahr 1990 endet, wird "Spencer“ einige Jahre danach einsetzen. Das Biopic ist jedoch noch in der Entwicklungsphase und wird voraussichtlich nicht vor 2022 in die Kinos kommen.