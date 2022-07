Top 5 der bestbezahlten Schauspieler

Das "Variety"-Ranking listet auch weitere hochbezahlte Schauspieler auf. So folgt auf Platz zwei Will Smith (53), der für "Emancipation" angeblich geschätzt 35 Millionen Dollar erhalten hat. Leonardo DiCaprio (47) bekam für seine Rolle in "Killers of the Flower Moon" 30 Millionen Dollar, genauso viel wie Brad Pitt (58) für "Formula 1 Drama". Die Top 5 komplettiert Dwayne Johnson (50), der für "Black Adam" 22,5 Millionen erhalten haben soll.

Weitere beliebte Schauspieler auf der Liste sind etwa Joaquin Phoenix (47), der für die Fortsetzung von "Joker" 20 Millionen Dollar erhalten soll. Genauso viel wie Ryan Reynolds (45) für seine Beteiligung an "Spirited" verdient hat. Jason Momoa (42) bekam für seine Rolle in "Aquaman and the Lost Kingdom" demnach 15 Millionen Dollar und Steve Carell (59) erhielt 12,5 Millionen Dollar für "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss".