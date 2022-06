"Top Gun: Maverick" verschafft Tom Cruise größten Erfolg

"Top Gun: Maverick" fliegt weiter hoch hinaus: Hauptdarsteller Tom Cruise (59) ist mit dem Film in den USA nun der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere gelungen. Wie unter anderem das Branchenportal "Box Office Mojo" meldet, hat der Action-Streifen in den ersten zwei Wochen seit dem Kinostart 291,6 Millionen US-Dollar (etwa 272 Millionen Euro) an den US-Kinokassen eingespielt. Damit ist "Top Gun: Maverick" schon jetzt der bisher erfolgreichste Film von Tom Cruise in den USA. Danach folgt "Krieg der Welten" (2005), der in den Vereinigten Staaten 234,3 Millionen US-Dollar (etwa 219 Millionen Euro) einbrachte.