"House of GUCCI": Stars schwärmen von Ridley Scott

Durchaus rechercheintensiv war die Vorbereitung auf ihre Rolle der am Ende mörderischen Patrizia Reggiani für Lady Gaga: "Ich habe mir viele Interviews von ihr angeschaut. Aber sie ist ein Mensch, der auch in den meisten Interviews lügt." Insofern habe sie sich bei der eigentlichen Erarbeitung ihres Charakters vor allem auf ihren Instinkt verlassen müssen und sich dafür eine Tiermetapher zurechtgelegt: "In der frühen Phase war sie eine Hauskatze, in der Mitte dann ein Fuchs und im dritten Akt ein Panther." Zugleich war bei allerlei psychologischer Erarbeitung die physische Verwandlung keine kleine: "Jemanden über 30 Jahre hinweg darzustellen war eine Arbeit wie in einem Labor. Wir hatten da 15 Perücken und zahllose Fotos, wie sie zu jedem Zeitpunkt aussah."