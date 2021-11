"House of GUCCI": Lady Gaga und Adam Driver improvisierten Sexszene

Wie der Schauspieler erklärte, hätten sich alle am Set sehr wohl gefühlt und nach nur zwei Versuchen die Sexszene im Kasten gehabt. "Wir haben es so gefühlt. Alles, was ich sage, klingt so zweideutig, aber wir haben einfach improvisiert. Zu diesem Zeitpunkt haben wir schon etwa ein Monat zusammen gedreht und uns wohl damit gefühlt, so weit zu gehen, wie wir gegangen sind", verriet Driver im Interview.

"Sie (Patrizia Reggiani, Anmerkung) hat Sex als Werkzeug verwendet und ich habe das Gefühl, dass das gut aufzeigt, wie es zwischen den beiden war. Er war nicht unbedingt nichtssagend, aber sein Leben war nicht leidenschaftlich und sie hat das in sein Leben gebracht", fügte der Schauspieler ergänzend hinzu.

Neben Gaga und Driver wirken auch Stars wie Al Pacino, Salma Hayek und Jared Leto mit. "House of GUCCI" startet am 2. Dezember in den österreichischen Kinos.