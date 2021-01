Hugh Grant findet sich "zu alt und hässlich", um Liebesfilme zu drehen

Grant strebt ernstere Filmrollen an

Nachdem der 60-Jährige so lange in die Rollen des Verführers oder perfekten Liebhabers gesteckt wurde, schöpften diese noch lange nicht das Spektrum seines schauspielerischen Talents aus. Er verkörpert nun außergewöhnlichere Charaktere in Filmen und Serien.

Seine Darstellung des schmierigen Privatdetektivs Fletcher in Guy Ritchies Action-Komödie "The Gentlemen" war unter anderem ein absolutes Highlight. Zurzeit ist er in der Hauptrolle der Thriller-Mini-Serie "The Undoing" als vermisster Ehemann von Nicole Kidman zu sehen.