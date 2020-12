Die 8 schönsten romantischen Komödien mit Hugh Grant

In dieser opulenten Verfilmung von Jane Austens berühmtem Roman steckt Grant in altertümlicher Kleidung und verstrickt sich unter Ang Lees Regie im Jahr 1810 in Liebeswirren: Eigentlich hätte er ja sein Herz an Elinor (Emma Thompson) verloren, doch unglücklicherweise hat er schon früher einer anderen die Ehe versprochen – und da er zu seinem Wort steht, will er auf seine wahre Liebe verzichten. Zum Glück ist die andere Frau aber hauptsächlich an Geld interessiert und hat an dem enterbten Bräutigam kein Interesse mehr.

Also läuten zuletzt die Hochzeitsglocken doch noch für das richtige Paar. Herz-Schmerz auf höchstem literarischen Niveau. Emma Thompson verfasste übrigens auch das Drehbuch und erhielt sogar einen Oscar dafür.

Hier geht's direkt zum Film!