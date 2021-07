Kündigt Hugh Jackman eine Rückkehr von Wolverine im MCU an?

Rückkehr ins MCU

Wie "Screenrant" bereits 2017 berichtete, erklärte Jackman damals, dass er sich eine Rückkehr als Wolverine vorstellen könnte. Voraussetzung dafür sei, dass Wolverine beziehungsweise das "X-Men"-Franchise zum MCU gehören solle.

Vor vier Jahren gehörte das Franchise noch 20th Century Fox, inzwischen jedoch zu Disney. Da die "The New Mutants" bereits den Weg für die "X-Men"-Welt im MCU ebneten, scheint Jackmans Wunsch nicht mehr ganz so unrealistisch zu sein. Offiziell wurde allerdings nichts bestätigt oder gar angekündigt.