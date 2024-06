Sir Ian McKellen (85) ist britischen Medienberichten zufolge am Montagabend ( 17. Juni ) bei der Aufführung von "Player Kings" in London von der Bühne gestürzt . Inzwischen gibt es aber Entwarnung: Der Schauspieler sei "in guter Verfassung " und werde sich "schnell und vollständig erholen", zitiert die BBC einen Sprecher des Noël Coward Theaters .

Steht Ian McKellen am Mittwoch schon wieder auf der Bühne?

Ian McKellen wurde nach dem Sturz laut dem Bericht in ein Krankenhaus gebracht. Die Zuschauer wurden demzufolge nach dem Vorfall aus dem Theater im Londoner West End geleitet und darüber informiert, dass die Vorstellung abgesagt werde. Ein Sprecher des Theaters bestätigte offenbar später, dass auch die Aufführung am Dienstagabend nicht stattfinden werde, "damit Ian sich ausruhen kann". McKellen soll offenbar aber in der Nachmittagsvorstellung am Mittwoch wieder auftreten, heißt es weiter.

Der 85-jährige Schauspielstar, der in dem Stück John Falstaff spielt, soll sich in einer Kampfszene befunden haben, als er den Halt verlor und von der Bühne fiel. Ian McKellen schrie angeblich vor Schmerz auf, Theatermitarbeiter eilten ihm zu Hilfe, berichtete die BBC.

Auch in den sozialen Medien gibt es Berichte über den Sturz des britischen Schauspielstars. Unter anderem heißt es in einem Post: "Publikum schockiert über Sir Ian McKellens Sturz von der Bühne heute Abend im Noel Coward Theater. Das Personal arbeitet hart, um ihm zu helfen. Die Gedanken sind bei ihm, den Schauspielern und der Crew."