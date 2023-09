Sophia Loren: So geht es ihr nach Sturz, Hüftbruch und OP

"Zum Glück ist alles gut gelaufen"

Loren hätte der Zeitung "La Repubblica" zufolge am 26. September eine neue Filiale der Restaurantkette "Sophia Loren" in Bari eröffnen sollen, die vierte in Italien nach den Standorten in Mailand, Florenz und Fiumicino. Außerdem hätte sie die Ehrenbürgerschaft der Stadt in Süditalien erhalten sollen. Die Restaurantkette hat den Berichten nach mitgeteilt: "Zum Glück ist alles gut gelaufen und Frau Loren wird sehr bald wieder bei uns sein." Ihre beiden Söhne Edoardo (50) und Carlo (54) sind demnach an der Seite der Schauspielerin.