Nach dem Ende von "Vampire Diaries" 2017 blieb Somerhalder dem Genre treu und versuchte sich als Hauptdarsteller in der Vampir-Horror-Comicadaption "V Wars" auf Netflix. Trotz seiner treuen Fangemeinde wurde die Serie nach nur einer Staffel wieder abgesetzt, die Kritiken waren vernichtend. Danach wurde es still um den Feschak und plötzlich wussten wir, wie es sich in "Vampire Diaries" anfühlte, wenn den Figuren das Herz rausgerissen wurde.

Nun aber gab der mittlerweile auch schon 45-Jährige "E! News" ein Interview – und versetzte seine Fans in Dauerdepression: Denn nicht Hollywood habe ihm den Rücken zugewandt, sondern viel mehr sei es umgekehrt gewesen! "Das ist unsere 2.0-Version, bald 3.0-Version!", so Somerhalder. Hätten wir an dieser Stelle doch auch bloß einen "Menschlichkeit-Ausschalter" ...