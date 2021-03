Die 11 besten Mystery-Serien auf Netflix:

Sense8 (2015 bis 2018)

Im Mittelpunkt von "Sense8" stehen acht Personen, die in unterschiedlichen Städten in aller Welt leben und nach einer gewaltsamen Vision mental miteinander verbunden sind. Dadurch können sie plötzlich sehen, fühlen, hören und miteinander sprechen, so als ob sie sich am selben Ort befänden, doch sie teilen nun auch ihre dunkelsten Geheimnisse. Die Gruppe muss nicht nur mit dieser neuen Fähigkeit klarkommen, sondern es gilt auch herauszufinden, warum dies geschehen ist und was es für die Zukunft der Menschheit bedeutet – und das alles, während sie von einer gefährlichen Organisation gejagt werden.

"Sense8" von Lana und Lilly Wachowski sowie J. Michael Straczynski schafft, was die Politik einfach nicht auf die Reihe bekommt: Menschen über Länder- und Kulturgrenzen miteinander zu verbinden, Fremdenhass abzubauen und für mehr zwischenmenschliches Verständnis zu sorgen, indem wir (in diesem Fall im wahrsten Sinne!) in die Psyche unseres Gegenübers eintauchen. Die länderübergreifende Dynamik ist es natürlich, was diese außergewöhnliche und manchmal durchaus etwas konfuse Serie zwei Staffeln lang trägt. Damit es nicht zu belehrend wird, würzen die Macher*innen ihre geistreich-originelle Gesellschaftskritik mit reichlich Action, viel nackter Haut, queerem Sex, komplexen Figuren und großartigen Schauspieler*innen.

