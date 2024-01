Idan Amedi ist nicht in Lebensgefahr

Amedi, der die Rolle des Sagi Tzur in der beliebten israelischen Netflix-Serie "Fauda" spielt, schloss sich nach dem Terrorangriff der Hamas im Oktober als Reservist seiner Einheit Combat Engineering Corps an. Er berichtete auch auf Instagram über seinen Einsatz.

Die Zeitung "Times of Israel" schreibt, dass er nun verletzt in das Sheba Medical Center in Israel gebracht wurde. Dort soll er operiert worden sein und werde weiter behandelt. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte der Vater des israelischen Schauspielers dem Bericht zufolge der Nachrichtenseite "Walla".