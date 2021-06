Sie gehört zu den ruhigen und dennoch präsenten Stars des österreichischen Fernsehens: Als Toni Sackbauer, Mundls geduldige Ehefrau, schrieb Ingrid Burkhard an einem Stück TV-Geschichte mit. Die Künstlerin hatte allerdings beileibe nicht nur in der Fernsehserie "Ein echter Wiener geht nicht unter" die Sympathien auf ihrer Seite. Am 7. Juni wurde die Schauspielerin 90 Jahre alt.

Studiert hat die gebürtige Wienerin standesgemäß am Max-Reinhardt-Seminar. Nach einem ersten Engagement am Theater für Vorarlberg spielte sie gemeinsam mit ihrem Mann, dem Schauspieler Hannes Siegl am Landestheater Linz, in Bonn und am Schauspielhaus Zürich. "Mein Mann hat immer geschaut, dass wir am gleichen Theater Engagements hatten. Sonst hält das ja nicht", sagte sie einst im "Kurier". Aus der Beziehung gingen auch zwei Kinder hervor, darunter Dietrich Siegl, der heute selbst als Schauspieler im Fernsehen erfolgreich ist und von der "Lindenstraße" bis zu "SOKO Donau" im Einsatz war.

Mutter Ingrid kehrte 1972 gemeinsam mit ihrem Gatten wieder nach Wien zurück, wo der 2009 verstorbene Hannes Siegl Ensemblemitglied im Burgtheater wurde. Auch Ingrid Burkhard spielte im Haus am Ring, aber auch im Theater in der Josefstadt. Und nicht zuletzt blieb sie Film und Fernsehen treu. Seit Beginn der Fernsehfilmreihe "Da wo ...", die 2000 mit "Da wo die Berge sind" und Hansi Hinterseer in der Hauptrolle begann, verkörpert sie dessen Mutter Irmi Sandgruber in den acht Folgen.