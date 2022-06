Iris Berben: Neuer Look für Netflix-Thriller "Paradise"

Fernsehstar Iris Berben hat einen Netflix-Thriller abgedreht. In dem Streifen mit dem Arbeitstitel "Paradise" ist die 71-Jährige mit langen schlohweißen Haaren zu sehen. Für den Film stand sie unter anderem mit Kostja Ullmann und Corinna Kirchhoff in Litauen und in Berlin vor der Kamera, wie Netflix am Montag mitteilte. "Paradise" spielt in der nahen Zukunft, wie der Streamingdienst weiters bekannt gab.