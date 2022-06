Coming-of-Rage-Story

Netflix beschreibt "The Impferfects" als "Coming-of-Rage-Story", was so viel heißt wie: Die Monstermutationen sind eine Metapher für das innerlich wütende Monster namens Erwachsenwerden und die (späte) Pubertät. Ein Mix aus Horror, Action und Coming-of-Age-Drama also. Das ist nicht wirklich neu, birgt aber trotzdem Potenzial für spannende und vielschichtige Geschichten.

Gut möglich, dass Netflix mit der Serie auch am Mega-Erfolg "Stranger Things" anknüpfen möchte, die im Kern derselben Prämisse folgt. Auch die (durchaus sehenswerte!) britische Low-Budget-SuperheldInnen-Serie "Misfits" kommt einem in Erinnerung. Lassen wir uns überraschen, ob Netflix mit "The Imperfects" einen neuen Hit feiert oder ein weiteres Problem zu seiner Liste hinzufügen muss ...



"The Imperfects" startet im Laufe dieses Jahres. Wir halten euch auf dem Laufenden!