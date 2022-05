"King of Stonks": Neue Netflix-Serie der "How to sell drugs"-Macher

Die Presse, die Politik, die Unterwelt – und Magnus. Alle wollen was vom Kuchen abhaben und Felix kommt gar nicht hinterher, sie gegeneinander auszuspielen. So mausert sich Felix vom kleinen miesen Programmierer zum größten Betrüger der Deutschen Nachkriegsgeschichte. Und so ganz nebenbei gibt es auch noch Sheila Williams, die Frau, in die sich Felix auf keinen Fall verlieben sollte ... eigentlich.

Die Hauptrollen spielen Matthias Brandt, Thomas Schubert und Larissa Sirah Herden. Netflix verspricht mit "King of Stonks" "höchste Serienqualität mit starken und bissigen Comedy-Elementen". Warten wir ab, aber die Zeichen stehen gut.





"King of Stonks" ist ab 6. Juli auf Netflix zu sehen und feiert Weltpremiere am 25. Juni auf dem Filmfest München.