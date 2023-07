Mit seinem Spiel schaffte es Jack Gleeson (31) im HBO-Hit "Game of Thrones" als verhasster Joffrey Baratheon zu überzeugen. Danach wurde es auf den Bildschirmen dieser Welt aber ruhig um den irischen Schauspieler. In einer BBC-Neuauflage der Kultreihe "Fünf Freunde" der englischen Kinderbuchautorin Enid Blyton (1897-1968) übernimmt Gleeson jetzt eine der Rollen.

Nach seinem riesigen "Game of Thrones"-Erfolg hatte sich Gleeson größtenteils vom großen Serien- und Filmtrubel verabschiedet. Er spielte unter anderem Theater und hatte eine kleinere Rolle in der BBC-Sitcom "Out of Her Mind".