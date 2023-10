Doch keine Trennung?

Im zweiteiligen Interview mit "Extra" deutet die zweifache Mutter an, dass sie womöglich doch gar nicht mehr so getrennt von dem Hollywood-Star ist, wie es in den vergangenen Tagen berichtet wurde. "Nach den Oscars machten wir uns auf den Weg zurück. Ich denke, dieser Teil wurde in der Erzählung weggelassen. Bei den Oscars bin ich in dem Buch stehengeblieben."

Seit 2022 scheinen sich die beiden also doch wieder angenähert zu haben. Pinkett Smith bezeichnet den Schauspieler zwar nicht mehr als Ehemann, aber immerhin noch als "Lebenspartner". "Es ist eine weitreichendere Definition als die, mit der ich in die Ehe gegangen bin, rund um die Idee eines Ehemanns ... und ich möchte Will einfach umfassend sehen." Zuletzt hatte sie schon betont, dass beide an ihrer Ehe arbeiten würden.