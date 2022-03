"I Am Legend 2" mit Will Smith und Michael B. Jordan kommt

Hollywood-Star Will Smith (53, "King Richard") plant eine Fortsetzung seines futuristischen Thrillers "I Am Legend" aus dem Jahr 2007. Smith sei zusammen mit "Black Panther"-Star Michael B. Jordan (35) als Produzent und als Darsteller an Bord, berichteten die Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Variety" am 4. März.

Smith und Jordan posteten beide auf Instagram ein Foto von einer apokalyptischen Straßenszene.