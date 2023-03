"James Bond": Komikerin Daisy May Cooper könnte M werden

Die britische Komikerin Daisy May Cooper (36) soll die neue 007-Chefin M spielen, lautet das derzeit heißeste Gerücht was die Besetzung der neuen "James Bond"-Filme anbelangt. Von der Schauspielerin, die mit der Autorin von "No Time to Die", Phoebe Waller-Bridge (37), befreundet ist, sollen die Produzenten sich erhoffen, dass sie der Rolle eine "komödiantische und schrullige Note" verleiht.

Zuletzt wurde die kultige Rolle der MI6-Leitung von den Schauspielgrößen Ralph Fiennes (60) und Dame Judi Dench (88) verkörpert.