Tom Hardy

Bis zuletzt haben wir uns einen der klingendsten Namen in diesem Zusammenhang aufgespart. Wäre es nicht fantastisch, wenn Tom Hardy sein weitgestecktes Repertoire um eine weitere ikonische Rolle bereichern könnte? "The VilcanReport" hatte bereits 2020 in einem Tweet Hardys Nachfolge als ausgemachte Sache verkündet, doch inzwischen ist der entsprechende Artikel wieder aus dem Netz verschwunden und das Gerücht hat sich leider als haltlos erwiesen.

Vielleicht werden wir aber alle noch durch eine Entscheidung in letzter Sekunde überrascht. Immerhin wissen wir, wie sich Hardy in der Agenten-Rolle ausnehmen würde, denn ein Fan hatte bereits 2016 einen Teaser-Trailer erstellt, in dem der Star als neuer Bond zu sehen ist: