Spitzenposition in ewiger Bestenliste

Doch "Titanic" markierte auf viele Arten auch eine Kursänderung im Œuvre des besonders in technischer Hinsicht so innovativen Filmemachers. Vor "Titanic" drehte Cameron fast ausschließlich Sci-Fi-Actionfilme wie "Terminator" oder "Aliens - Die Rückkehr", die sich vornehmlich an ein jüngeres männliches Publikum richteten. Seit "Titanic", und fortgeführt mit "Avatar - Aufbruch nach Pandora" sowie dem Sequel "Avatar: The Way of Water", macht Cameron Blockbuster mit starken, zuweilen zu eindeutigen Botschaften und aufrichtigen, mitreißenden und komplett ironiefreien Liebesgeschichten.

Mit letzteren drei Werken hat Cameron die Bestenliste der an den Kinokassen umsatzstärksten Filme der bisherigen Kinogeschichte erobert. "Titanic" liegt mit einem Einspielergebnis von über 2,25 Milliarden US-Dollar hier auf Platz vier, "Avatar: The Way of Water" mit über 2,32 Milliarden Dollar auf dem dritten Platz. "Avatar" hält mit über 2,92 Milliarden Dollar die Spitzenposition. Camerons Filme haben insgesamt über acht Milliarden US-Dollar weltweit eingespielt. Der Regisseur ist somit unzweifelhaft der momentane König von Hollywood.