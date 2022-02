"Star Wars": Alle Serien, die 2022 auf Disney+ kommen

Motiviert und bestärkt durch den internationalen Erfolg von "The Mandalorian", macht es das "Star Wars"-Franchise dem MCU nach und fokussiert sich mindestens ebenso (wenn nicht mehr) auf Serien wie auch Filme. In den kommenden Jahren ballert der Streamingdienst einige "Star Wars"-Shows raus, die das Universum noch größer, noch umfassender, noch differenzierter, noch faszinierender, aber auch noch komplizierter machen.

Um es mit den Worten von "Collider" auszudrücken: "So much "Star Wars", so little time!"

Alle "Star Wars"-Serien, die in den kommenden Jahren auf Disney+ erscheinen: