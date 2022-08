John Boyega: Abschied von "Star Wars" ist endgültig

In der neuesten "Star Wars"-Filmtrilogie verkörperte der britische Darsteller John Boyega (30) die Figur Finn, einen bekehrten Stormtrooper, der die Seiten wechselt. Boyegas Verhältnis zum Disney-Konzern, der die Rechte an "Star Wars" hält, war nicht immer ein einfaches. In einem neuen Interview in der Radiosendung "Tell Me Everything With John Fugelsang" verkündet der Star nun seinen Abschied aus dem "Star Wars"-Universum.