James Gunn wünscht sich weiteres Filmprojekt mit Margot Robbie

"Lieblingsschauspielerin" wegen ihrer Vielseitigkeit

In einem Interview mit "The Hollywood Reporter" aus dem Jahr 2021 hatte James Gunn in den höchsten Tönen von Margot Robbie gesprochen. Er bezeichnete sie als seine wahrscheinliche "Lieblingsschauspielerin". Geschlechterübergreifend spielen für ihn nur Chukwudi Iwuji (48), mit dem er für "The Peacemaker" drehte, und Glenn Close (76, "Guardians of the Galaxy) in derselben Liga.

Was James Gunn an Margot Robbie so schätzt: Sie sei in verschiedenen Bereichen gut. "Sie ist eine fantastische Schauspielerin, sie ist eine fantastische Komikerin und sie ist eine fantastische Sportlerin", sagte er. Außerdem sei sie ein "großartiger Mensch" ohne Starallüren.