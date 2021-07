Was sie jedoch nicht wusste: In Zack Snyders Film "Justice League" wird Harley Quinns Tod erwähnt. Dementsprechend groß war die Überraschung, als sie das im Interview erfuhr: "Was? Das habe ich nicht gewusst!"

Sie würde aber dennoch nicht ausschließen zurückzukehren, wie sie im Interview betont. "Die Filme im DC-Universum sind gleich wie die Comics. Man hat eine Handlung in den Comics und dann im nächsten Comic ist dieser Charakter vielleicht gar nicht am Leben, oder der Charakter nicht mit der Person verknüpft oder er sieht komplett anders aus. Jeder Film ist irgendwie sein eigenes Ding und ich denke, dass das in den Comics und in den DC-Filmen so funktionieren kann", so Robbie.

"Also ja, ich wusste das nicht, aber das ändert nichts daran, was andere Leute im DC-Universum noch machen können", fügte sie hinzu.

Zumindest in "The Suicide Squad" können wir Margot Robbie noch einmal als Harley Quinn sehen. Der Film startet am 4. August in den Kinos.