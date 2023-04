"Barbie"-Trailer: Diese Stars sind dabei

Die seit 1959 produzierte Barbie ist über die letzten Jahrzehnte zu einer absoluten Ikone für Spielwaren und auch (nicht unumstritten) für Schönheitsideale geworden. Mit dutzenden Animationsfilmen und Liedern wie "Barbie Girl" von Aqua ist Barbie nicht mehr aus unserer Popkultur wegzudenken – egal, ob für Große, die in Nostalgie schwelgen, oder Kleine.

Es verwundert also beinahe ein bisschen, dass sich bisher noch niemand an eine Realverfilmung gewagt hat – bis jetzt. Mit "Barbie" von Greta Gerwig und Noah Baumbach soll diese popkulturelle Lücke nun geschlossen werden. Seht euch hier den neuesten Teaser-Trailer mit Margot Robbie an, in dem der starbesetzte Cast des Films zu sehen ist.