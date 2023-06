Auf seinen Oscar hat James Ivory lange warten müssen. Als der Regisseur von Filmen wie "Zimmer mit Aussicht" und "Was vom Tage übrig blieb" im März 2018 mit einem Gehstock auf die Bühne trat, war er bereits 89 Jahre alt. In der Geschichte der Academy Awards ist er der älteste Preisträger, der die Trophäe im Wettbewerb gewann. Nur einige Ehren-Oscar-Empfänger sind älter. Am Mittwoch (7. Juni) feiert Ivory seinen 95. Geburtstag - und von Ruhestand will er weiter nichts wissen.

Der Oscar-Triumph vor fünf Jahren wurde ihm nicht als Regisseur, sondern als Autor für das adaptierte Drehbuch zu der Männer-Liebesromanze "Call Me By Your Name" zuteil. Es sei eine universelle Story über die erste Liebe, die wohl jeder verstehen würde, egal ob homo- oder heterosexuell oder irgendwo dazwischen, sagte Ivory in der Oscar-Nacht.

"Einen Oscar in diesem Alter zu gewinnen ist wie ein Schluckauf der Natur", scherzte der Preisträger damals nach der Gala Backstage vor Journalisten. Als Regisseur war er zuvor dreimal im Oscar-Rennen leer ausgegangen - für "Zimmer mit Aussicht" (1987) und "Wiedersehen in Howards End" (1993), beide nach den Romanen von E. M. Forster, und für die Literaturverfilmung "Was vom Tage übrig blieb" (1994).