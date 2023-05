Peter Simonischek, einer der größten heimischen Publikumslieblinge, ist tot. Er ist 76-jährig in der Nacht von Montag auf Dienstag gestorben.

Simonischek war seit 1999 Mitglied des Wiener Burgtheater-Ensembles, seit 2019 gilt er als Ehrenmitglied. Jahrelang spielte er die Hauptrolle in "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen und wurde so zu einem der bekanntesten und beliebtesten Schauspieler:innen Österreichs. Ganze 108-mal war er in dieser Rolle zu sehen – Rekord! "Auf der Bühne war er wandlungsfähig, in der Tonalität, in der Emotion", würdigt der "Kurier".