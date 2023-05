Die 5 besten Filme mit Peter Simonischek

Das U-Boot Kursk sticht im August des Jahres 2000 mit einer Besatzung von fast 120 Männern in See. Eigentlich soll das von einem Nuklearreaktor angetriebene Schiff nur an einer Übung in arktischen Gewässern teilnehmen, doch als zwei Explosionen die Kursk erschüttern, sinkt das U-Boot. Während die 23 überlebenden Besatzungsmitglieder noch um ihr Leben kämpfen, versuchen die Familien der Seefahrer all die politischen Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die einer Rettung im Weg stehen.

Dieser Film vom dänischen Oscar-Preisträger Thomas Vinterberg basiert auf der wahren Geschichte des U-Boots Kursk, das im Jahr 2000 auf Grund lief. Peter Simonischek ist hier Teil eines internationalen Staraufgebots und spielt den Leiter der Rettungsmission, Admiral Vyacheslav Grudzinsky.

"Kursk" ist auf Amazon Prime Video und AppleTv verfügbar. Hier geht's direkt zu "Kursk"!