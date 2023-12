In Erfolgsserien tätig

Auch sein Freund und Kollege Kevin Dillon (58) bestätigte mittlerweile den Tod von McCaffrey. Auf Instagram teilte er ein Foto von sich und McCaffrey und schrieb dazu: "Wir hatten das Glück, dich zu kennen, mein bester Freund, wir werden dich vermissen." Bekannt war der verstorbene Darsteller dank zahlreicher Film- und Serienengagements.

Seine ersten Rollen übernahm er in den frühen 90er-Jahren in Serien wie "Viper", "New York Undercover" oder "Swift Justice". Auch in Erfolgsserien wie "Sex and the City", "Criminal Intent - Verbrechen im Visier", "Rescue Me" oder "Beautiful People" war er in teils wiederkehrenden Rollen zu sehen.