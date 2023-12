Beliebter Serien-Darsteller

Stephen Harold "Steve" Halliwell kam 1946 in Bury, Lancashire, zur Welt, wo er zusammen mit seinen Eltern und seinem Bruder Clive aufwuchs. Er schloss in den 70er Jahren eine Schauspielausbildung in London ab.

Anschließend wirkte er überwiegend in Serien mit, darunter "Der Doktor und das liebe Vieh", "Coronation Street", "The Practice" oder "Für alle Fälle Fitz". Von 1994 bis 2023 spielte er in rund 2.400 Episoden die Rolle des Zak Dingle in der preisgekrönten, britischen Seifenoper "Emmerdale", die auf ITV zu sehen ist.