Jamie Foxx: Entschuldigung nach Antisemitismus-Vorwurf

Jennifer Aniston reagiert ebenfalls

Auch Jennifer Aniston (54) hat sich zum Vorwurf gegen ihren Schauspielkollegen geäußert, da sie den umstrittenen Post zuvor offenbar geliked hatte und dafür ebenfalls Kritik einstecken musste. Wie "Page Six" berichtet, schrieb der "Friends"-Star in einer Instagram-Story: "Das macht mich wirklich wütend. Ich habe diesen Beitrag weder absichtlich noch aus Versehen 'geliked'." Zudem stellte sie weiter klar: "Und was noch wichtiger ist, ich möchte meinen Freunden und allen, die dadurch verletzt werden, dass dies in ihren Feeds auftaucht, klar machen - ich unterstütze in keinster Form Antisemitismus. Und ich toleriere wirklich keinen Hass jeglicher Art."