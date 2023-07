Weitere Genesungswünsche aus Hollywood

In einer Instagram-Story teilte Foxx weitere prominente Genesungswünsche, die ihn nach seiner ersten Videobotschaft seit seinem Krankenhausaufenthalt erreicht haben.

"Lieber Jamie, es war so schön, dein Gesicht heute zu sehen und dich sprechen zu hören", schrieb etwa Barbra Streisand (81). "Ich habe dir viel Liebe und Licht geschickt und werde das auch weiterhin tun", so die Sängerin weiter. Die beiden Oscarpreisträger kennen sich schon lange. 2016 sangen die beiden etwa den Song "Climb Ev'ry Mountain" im Duett, einem Cover des "The Sound of Music"-Klassikers.

Martin Lawrence wünscht seinem "Bruder" alles Gute

Auch die Grüße von Martin Lawrence (58) teilte Jamie Foxx. "Viele Segenswünsche für meinen Bruder", kommentierte der "Bad Boys"-Star unter Foxx' Video. Lawrence war einer der ersten Stars, die sich nach Foxx' Einlieferung ins Krankenhaus zu Wort gemeldet hatten. Am 20. April hatte er berichtet, dass es seinem Kumpel wieder besser gehen soll.

Auch US-Komikerin Luenell Campbell (64) schickte Jamie Foxx eine Videobotschaft. "Jamie, Jamie, mein lieber, süßer, süßer Jamie, alles, wofür wir gebetet haben, alles, worauf wir gewartet haben, war dein Gesicht zu sehen", so die Kollegin.