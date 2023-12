Woran erkrankte der Star?

Erneut geht aus dem Social-Media-Post nicht hervor, was genau zu seinem Krankenhausaufenthalt vor acht Monaten geführt hat. Foxx hält sich in dieser sehr privaten Frage bislang bedeckt. Bei seinem Auftritt während einer Preisverleihung der Critics Choice Association am 4. Dezember erklärte er diesbezüglich lediglich, dass er "den Tunnel gesehen" habe, aber nicht das Licht, und fügte hinzu: "Es ist hart, wenn es fast vorbei ist."

Im Sommer dieses Jahres hatte sich Foxx erstmals in einem Video an seine Fans gewandt. "Ich ging durch die Hölle und zurück", sagte er damals unter Tränen. Seine Schwester Deidra Dixon und Tochter Corinne (29) hätten ihm das Leben gerettet. Seiner Familie dankt der Star auch in seinem heutigen Post auf Instagram.