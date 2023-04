Ärzte rätselten über Zustand von Jamie Foxx

Seit dem 11. April befinden sich Fans und Filmwelt in Sorge um Jamie Foxx. Der Star wurde nach einem gesundheitlichen Zwischenfall in Atlanta in ein Krankenhaus gebracht. Seine Familie gab schnell Entwarnung. Worum es sich bei den "medizinischen Komplikationen" gehandelt hat, ist weiterhin unbekannt.

Laut einem Bericht von CNN machten die Ärzte in der Klinik verschiedene Test, um herauszufinden, was zu seinem Zustand geführt habe. Gerüchte, dass Foxx mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden sei, wies die Quelle zurück. Auch sei der Oscarpreisträger nicht, wie zuerst kolportiert, am Set zusammengebrochen.