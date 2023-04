Jamie Foxx: So geht es ihm nach "medizinischer Komplikation"

Cameron Diaz schwärmt von Zusammenarbeit

In dem Film "Back in Action" steht Jamie Foxx wieder mit Cameron Diaz (50) vor der Kamera. Sie hatte eine achtjährige Pause von der Schauspielerei eingelegt, bevor Foxx sie offenbar davon überzeugte, zurückzukommen, um in der Action-Komödie mitzuspielen. Ihr letzter Film, in dem ebenfalls Foxx mit von der Partie war, war 2014 "Annie". Bei "Back in Action" wird US-Medienberichten zufolge auch Glenn Close (76) mit den beiden drehen. "Kill the Boss"-Star Seth Gordon (46) ist der Regisseur des Films.

Während eines Auftritts im vergangenen Herbst in der "Tonight Show" sprach Cameron Diaz darüber, wie "großartig" es ist, mit Foxx zusammenzuarbeiten. "Er ist so großartig, er ist so unkompliziert, er ist so professionell, er ist so talentiert", sagte sie. "Mit ihm arbeiten zu können, wird so viel Spaß machen."