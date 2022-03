Nacktszene: Das sagt Jamie Lee Curtis zum unangenehmen Auftritt

Selbstbewusste Curtis

In einem Interview mit "People (The TV Show)" kam Curtis auch auf jene Szene zu sprechen, in der sie sich fast nackt präsentieren musste: "Ich war damals 21 Jahre alt und die Rolle verlangte von mir, dass Ophelia aus ihrem Kleid schlüpft, wobei sie darunter nur einen knappen Slip trug. Natürlich wusste ich, was ich da tat, denn es war Teil meines Jobs, aber gefallen hat es mir trotzdem nicht."

Und sie fügt noch eine Reihe von Fragen an sich selbst hinzu, die von ihrem erfreulichen Selbstbewusstsein zeugen: "Habe ich das gern gemacht? Nein. Habe ich mich dadurch verlegen gefühlt. Ja. Habe ich Ok ausgesehen? Yeah!" Zugleich stellt sie aber auch klar, dass sie niemals wieder eine ähnliche Szene drehen würde.

Zuletzt war Curtis im Vorjahr im zweiten Teil der aktuellen "Halloween"-Trilogie zu sehen.

"Die Glücksritter" sind derzeit auf Amazon Prime verfügbar. Hier geht's direkt zum Film!

Hinweis: Die Produkt-Links, die zu Amazon führen, sind Affiliate-Links. Wenn du auf einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht!