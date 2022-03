Jacob Elordi über "Euphoria"-Nacktszenen: "Du hast keine Wahl!"

Jacob Elordi über Nacktheit vor der Kamera

Nun äußerte sich auch Hauptdarsteller Jacob Elordi zum pikanten Thema – verständlich, denn auch seine Figur des emotionalen Terroristen Nate scheint unter Textil-Allergie zu leiden.

In der Talkshow von Ellen DeGeneres plauderte der 24-jährige Schauspieler nicht nur über seine Heimat Australien, sondern auch darüber, wie es so ist, nackte Haut vor der Kamera zu zeigen – schließlich hätte er damit schon in "The Kissing Booth" für Aufsehen gesorgt, jener harmlos-romantischen Netflix-Teen-Romanze, mit der Elordi der Durchbruch gelang. Und schon damals litt er darunter, ständig auf seinen Körper und nicht auf seine schauspielerische Leistung angesprochen zu werden, wie "Buzzfeed" bereits 2020 berichtete.

"Ich habe einige Filme gedreht, in denen es so weit ging, dass es hieß: 'Er geht ohne Hemd ins Einkaufszentrum', und ich dachte mir: 'Warum?!'" Ellen, feinfühlig wie eh und je, antwortet darauf: "Weil ... sieh dich an! Deshalb."